Nuoto, il Rari Nantes Romagna ha ripreso gli allenamenti con Marco Orsi

Ritorno in vasca per gli atleti del Rari Nantes Romagna, con l'impianto natatorio di Fratta Terme che ha ospitato collegiale. Dopo una stagione difficile dovuta all'emergenza Covid19, la società ha ripresogli allenamenti nel rispetto rigoroso delle disposizioni sanitarie, ma anche con tanto entusiasmo e voglia di migliorarsi. Gli obiettivi di questa settimana di allenamenti consistevano nell’approfondimento tecnico delle tematiche inerenti la pratica natatoria di base e specifica; l’accrescimento delle conoscenze dei giovani atleti delle tecniche riscaldamento dentro e fuori dall’acqua; la gestione delle fasi pre e post gara.

Il programma di allenamento, sotto la supervisione del qualificato staff tecnico operativo durante l'inverno negli impianti di Forlì, Forlimpopoli, Savignano e Cesenatico si alternerà in sedute di allenamento a partire dalle 8.30 fino alle 18.30. Ospite del collegiale l'atleta olimpico Marco Orsi che già in passato si era reso disponibile a momenti d'incontro e confronto con i giovani atleti per condividere esperienze e metodi d'allenamento. L'organizzazione del collegiale inoltre è stata possibile grazie alla collaborazione anche con altre importanti realtà tra cui “Dorelan Reactive” (di cui Orsi è testimonial), Motion Italia, CEAR Cons.Elettricisti Forli e Faenz,a partner ormai da anni di Rari Nantes, Around Adventurs - Indiana Park Terme della Fratta e Around Sport.