Nuoto, splendido secondo posto per il Rari Nantes Romagna al campionato regionale esordienti A maschile

I portacolori di Rari Nantes Romagna alle finali del campionato regionale esordienti A maschile portano a casa il secondo posto nella classifica generale a squadre. Giovanni Samorì, Diego Gatta, Thomas Lazzarini, Francesco La Monaca, Andrea Urbini, Juri Bartolini e Julian Bianchi impegnati in una tre giorni intensa alla piscina comunale di Ravenna chiudono una stagione brillante con ottimi risultati. L'accompagnatrice della spedizione Cristina Giorgini, manifesta la grande soddisfazione, del risultato raggiunto, "avendo apprezzato al di la del risultato la grande crescita tecnica dei ragazzi".

Nella prima giornata Samorì (2008) ha portato a casa l'oro nei 100 farfalla con un tempo di grandissimo rilievo 1'05"59 staccando il secondo classificato di quasi 6". Nella seconda giornata di finali non si è fatto attendere il compagno di squadra Gatta (2008) che ha indossato la medaglia d'argento in una gara tanto complessa come i 400 misti, dove tecnica e resistenza fanno la differenza.

Nell'ultima giornata infine è tornato sul podio Samorì con due bronzi nei 100 stile libero e nei 200 misti. Presenti alla finale anche una piccola compagine al femminile sempre per la categoria esordienti A, Viola De Fazio, Gulia Urbini, Elisa Hoxa, e Eleonora Monti impegnate in numerose finali di alto livello. Prossimo appuntamento per i giovani talenti di Rari Nantes Romagna il 25 luglio al dodicesimo Trofeo Romagna in acque libere a Cesenatico al Congrega Velisti, dove gli atleti si sfideranno su due distanze 800 metri per gli esordienti B e 2,6 chilometri per tutte le altre categorie.