Nuovi impegni di lavoro, si dividono le strade di Charlie Foiera e Baskers

Termina anzitempo, "con una serena decisione e di comune accordo", il rapporto di collaborazione sportiva fra i Baskérs Forlimpopoli e Francesco Foiera. "Le motivazioni - spiega la società - sono da ricercarsi unicamente nei sopraggiunti nuovi impegni di lavoro a cui Charlie, pur in tempi di piena pandemia, non ha potuto logicamente sottrarsi, confidando anche in un eventuale stop definitivo dell’attività agonistica. Non sussistendo più le condizioni per poter proseguire in una strada comune le parti hanno optato senza problemi alla risoluzione del contratto valutandola come miglior opzione per entrambi".

"In primo luogo devo ringraziare la società per aver prima capito poi assecondato la mia volontà - afferma l'ex galletto -. Da tutti sono sempre trattato come un re, ho già salutato la squadra di cui vado fiero d’aver fatto parte anche solo per due mesi. Sono certo che con questa passione e dedizione, anche col fattivo e fondamentale contributo di Chemifarma, i Baskérs avranno in futuro un ruolo importante nel nostro panorama cestistico. In bocca al lupo rossoneri e mai dire mai". Con questa dipartita si libera il virtuale spot di pivot titolare ed ora in Via del Tulipano si attendono notizie certe dal Crer circa il futuro sportivo, con protocollo gare e formula di un eventuale mini campionato.