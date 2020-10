Nuovo dpcm, i Baskers sospendono tutti gli allenamenti: "Rabbia e delusione"

"Non sussistono al momento le condizioni per poter svolgere qualsiasi attività in palestra". I Baskers Forlimpopoli allargano le braccia e "con profonda amarezza, rabbia e delusione" sospendono ogni forma di allenamento, dalla C Silver al baby basket. Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato una serie di Faq che hanno fugato ogni lecito dubbio. "Tutti sanno che la dead line del 29 novembre è solo l’inizio di un periodo lungo e difficile, ove ingiustamente il nostro basket subirà uno stop forzato - queste le parole del presidente Cristhofer Gardelli -. Il galletto rossonero ha iniziato negli ultimi mesi un progetto di crescita e rinnovamento che ci auguriamo venga solo parzialmente rallentato dalla pandemia, con idee ed entusiasmo alla luce del sole". Cercheremo in tutti i modi possibili di portare avanti le attività per fare sentire la nostra vicinanza ai tesserati Baskérs, mantenere vivo il contatto nella speranza di poter riprendere il lavoro in palestra al più presto - conclude -. Ne siamo certi, ritorneremo più forti di prima e di tutto".

