Oltre il covid: il Volley Forlì torna in campo dopo un mese ed espugna Ravenna

Gara ovviamente non brillante dei ragazzi di coach Gabriel Kunda ma capaci comunque di imporsi alla distanza

Dopo tre rinvii consecutivi causa covid e nonostante un lungo periodo di inattività, la Querzoli Volley Forlì riprende il suo cammino vincente, battendo per 3-1 sul taraflex di Ravenna il Porto Robur Costa. Gara ovviamente non brillante dei ragazzi di coach Gabriel Kunda, capaci comunque di imporsi alla distanza. Primo set ad appannaggio dei forlivesi col risultato di 22 a 25 mentre nel secondo sono i padroni di casa che si aggiudicano il set col medesimo punteggio, approfittando di qualche blackout di troppo della Querzoli Forlì, mettendo così di nuovo il risultato in parità.

Nel terzo set è la coppia Porcellini-Olivucci a trascinare Forlì al nuovo vantaggio coadiuvati da un ottimo apporto in battuta di Donati autore di 3 ace e cogliendo così un pesante 16 a 25. Quarto set combattuto e giocato punto a punto ma sono i ragazzi di Gabriel Kunda a spuntarla con un definitivo 24 a 26 cogliendo così una vittoria insperata ma allo stesso tempo molto gradita. (Mariella 5 pt.- Kunda 12 pt. - Pirini 3 pt. - Olivucci 10 pt. - Donati 13 pt. - Taglioli 9 pt. - Porcellini 9 pt.)