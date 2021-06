One Team Basket, l'Under 16 Eccellenza espugna il campo inviolato della Vis Ferrara

L’Under 16 Eccellenza, pur senza capitan Munari, espugna il campo inviolato della Vis Ferrara dopo una bellissima partita. La gara comincia con un leggero vantaggio casalingo, ed un primo quarto nel quale si gioca a ritmi alti soprattutto nella seconda metà, si chiude sul 22-19. Nel secondo quarto, Ferrara allunga ancora fino al 43-32 a fine primo tempo. Quando si torna in campo, però, OneTeam entra con un’altra faccia: grazie ad una difesa intensa che concede solo 8 punti e propizia recuperi e contropiedi, i ragazzi di Gandolfi accorciano, pareggiano e sorpassano fino 51-54 di fine terzo periodo. Nell’ultimo quarto, la partita rimane molto equilibrata: Ferrara pareggia, ma negli ultimi 5 minuti i forlivesi sono bravi ad allungare fino al 68-77 finale. "Avevamo detto qualche settimana fa che questa squadra si sarebbe allenata giocando - afferma coach Gandolfi -: la qualità del basket magari non sarà eccelsa, ma non era il nostro obiettivo. La cosa bella è vedere invece come questi ragazzi stiano crescendo gara dopo gara: anche oggi, hanno cambiato la partita giocando di squadra e cercandosi continuamente, e la nostra voglia di vincere ha fatto la differenza".