Ottima prestazione di Giada Donati e Luca Berardozzi al Campaccio Cross Country

Prestazione di rilievo nazionale degli atleti della Libertas Atletica Forlì al Campaccio Cross Country, una corsa campestre organizzata annualmente a San Giorgio su Legnano, iniziata nel lontano 1957 e giunta quest'anno alla 64 edizione, un evento di fama internazionale al quale partecipano atleti di livello mondiale, tra cui campioni olimpici. Nelle gare riservate ai cadetti under 16 si sono presentati al via Giada Donati e Luca Berardozzi, promettenti mezzofondisti della società bianco-rossa, con il compito apparentemente proibitivo, di confermare il promettente inizio di stagione in una manifestazione che vedeva al via un centinaio di scatenati giovani specialisti delle corse di resistenza provenienti da tutta Italia.

Tuttavia il talento e la tenacia non mancano ai due giovani forlivesi, che sono partiti col ritmo giusto, rimanendo incollati al gruppo dei primi e gestendo il ritardo in una manciata di secondi. Giada ha terminato il percorso di 2 chilomeri al 15esimo posto col tempo di 7'29", a soli 16" dal podio e 22" dal primo posto, mentre Luca, alla prima esperienza di rilievo nazionale, nel percorso di 2,5 chilometri ha ottenuto un ottimo 24esimo posto limitando il ritardo a 40" dal podio e 53" dal primo posto.I due atleti sono allenati dalla coppia Donati-Varga, genitori di Giada, che non nascondono la piena soddisfazione per entrambi risultati tecnici e i relativi piazzamenti. Dal mese di aprile, si preannuncia una stagione estiva esaltante, che terminerà in autunno con i campionati italiani cadetti, obiettivo primario di Giada e Luca.