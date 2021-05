Padronanza della tecnica e potenza: Francesco Ercolani campione regionale di Gym Boxe

Il 24enne Francesco Ercolani, nativo di Viterbo, ma forlivese d'azione, si è imposto sabato scorso ai campionati regionali di Gym Boxe nella categoria “Senior +85 Kg”. 24 anni, ha cominciato a frequentare la palestra dell’asd Edera Boxe Forlì pochi mesi fa, e prima non aveva mai fatto pugilato. Ma siccome la voglia di mettersi in gioco era tanta, e il fisico sicuramente non gli manca, ha deciso di provare a salire sul ring di Rimini, dove ha conquistato l'importante risultato risultato.

La Gym Boxe è una disciplina che negli ultimi anni ha incontrato il favore di molti appassionati di pugilato: si tratta di una boxe “a contatto controllato”, in cui più che la potenza del colpo (che anzi dovrebbe soltanto sfiorare l’avversario) conta la padronanza della tecnica, e la corretta esecuzione del movimento di attacco e di difesa è più importante dell’intenzione di provocare un danno all’avversario. Nella Gym Boxe, che qualcuno chiama anche “scherma pugilistica”, si confrontano le abilità tecnico-tattiche, ogni ripresa dura un solo minuto (e non tre come per gli agonisti AOB) e la condotta palesemente aggressiva viene sanzionata anche con la squalifica. Un modo fare pugilato, insomma, davvero alla portata di tutti, tanto è vero che si può competere dai 13 fino ai 65 anni, in diverse categorie di peso.

Il prossimo appuntamento che attende Ercolani è la Finale Nazionale, valida per il titolo di Campione Italiano Gym Boxe, che si terrà a Fermo a fine giugno. Ad avere guidato la preparazione fisica e atletica del ragazzo sono stati Gino Mustillo e Nino Fiumana, i due tecnici che dirigono i corsi della palestra dell’Edera Boxe, in via Zangheri, 6. La palestra è aperta dal lunedì al sabato, con orario continuato dalle 9,30 alle 20,30 e i corsi proposti vanno dalla preparazione funzionale (con circuiti a intervalli, con pesi e a corpo libero) all’affinamento delle tecniche della boxe AOB e della Gym Boxe.