Pallacanestro 2.015, il presidente Nicosanti: "Gratitudine a chi non ha chiesto il rimborso dell'abbonamento"

Gratitudine. A manifestarla è il presidente della Pallacanestro Forlì 2.015, Giancarlo Nicosanti, nei riguardi dei tifosi biancorossi che non hanno richiesto il rimborso delle partite presenti nell’abbonamento della scorsa stagione. Esterna il numero uno della Pieffe: "Sono loro grato perché, comprendendo la situazione, anche loro hanno fatto un sacrificio, come noi soci della Fondazione che abbiamo azzerato i debiti della passata stagione, facendo uno sforzo economico molto più importante di quello previsto. Con estrema trasparenza, voglio però aggiungere che, fino al 4 settembre, chi fosse interessato ha ancora la possibilità di richiedere il rimborso".

"Abbiamo lavorato questa estate con la passione e la serietà che ci contraddistinguono, con l’obiettivo di programmare il nostro futuro - prosegue Nicosanti -. Pensiamo di avere costruito una squadra competitiva per la stagione che verrà, pur consapevoli delle tante incertezze del momento storico che stiamo vivendo. Ma vogliamo farci trovare pronti, e abbiamo fatto tutto questo perché i nostri tifosi e la nostra città meritano una squadra di alto livello, che sia l’orgoglio di tutti quanti noi. Grazie ancora per la vostra comprensione e per la vostra passione. Speriamo davvero di vederci e ritrovarci il prima possibile dentro l’Unieuro Arena, la nostra casa. Anche con le mascherine, se sarà necessario".

Come richiedere il voucher

L'utente in possesso di un titolo di abbonamento stagionale acquistato online sul portale di vendita Vivaticket, in un punto vendita Vivaticket o attraverso i canali diretti dell'organizzatore, potrà richiedere l'emissione di un voucher digitale di valore corrispondente ai ratei delle partite non disputate comprese nell'abbonamento nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 17 maggio. Il voucher rilasciato è spendibile, entro un anno dalla data di emissione, sul portale Vivaticket.com per l'acquisto degli eventi messi in vendita dal medesimo organizzatore. Potrà essere utilizzato per acquisti fino al raggiungimento del valore del voucher oppure per acquisti di importo superiore, a copertura parziale del costo.

Per poter richiedere il voucher è necessario essere registrati su Vivaticket.com. Per i soli acquisti effettuati sul portale di vendita online Vivaticket, l'unico utente abilitato a richiedere il rimborso sarà l'utente che ne ha effettuato l'acquisto. Una volta loggati sul portale si potrà procedere alla richiesta voucher qui https://shop.vivaticket.com/ita/voucher. E' necessario tenere a portata di mano l'abbonamento per il quale hai diritto ad avere il rimborso tramite voucher. Verrà infatti richiesto di inserire uno dei seguenti dati identificativi: sigillo fiscale visibile sul biglietto o abbonamento o in alternativa un codice a barre, se presente sul biglietto o abbonamento.

Sarà necessario effettuare una scansione o fotografia chiaramente leggibile di ogni abbonamento per cui si sta richiedendo il rimborso tramite voucher, da caricare sulla piattaforma. Nel caso venga meno il requisito della leggibilità della scansione o fotografica la richiesta non sarà considerata valida. Una volta caricati tutti i dati, potrai procedere con l'invio della richiesta che passerà alla fase di validazione da parte dei sistemi Vivaticket. L'esito della richiesta avanzata verrà comunicato all'indirizzo mail inserito in fase di registrazione. Entro 30 giorni dalla richiesta del voucher le richieste valide si tramuteranno automaticamente in emissione di Voucher Digitali collegati all'utente Vivaticket che ne ha effettuato la richiesta, spendibili all'interno del portale sui nuovi contenuti dello stesso organizzatore. Una volta inviata, la richiesta di voucher non potrà più essere annullata.