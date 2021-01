Pallacanestro Forlì 2.015, debutto vincente a Latina per il nuovo bus griffato Unieuro

La Pallacanestro Forlì 2.015 presenta il bus personalizzato griffato Unieuro. Il mezzo di trasporto ha fatto il suo "esordio" vincente nella trasferta di domenica scorsa contro Latina e, d’ora in avanti, accompagnerà i biancorossi per tutto lo stivale. Il mezzo è stato totalmente personalizzato: guardando la fiancata, si trovano il logo “Unieuro”, il relativo claim “Batte, Forte, Sempre”, ed il logo “esteso” della società biancorossa. Il tutto a creare, in maniera elegante, un senso di identità ed appartenenza. Grazie alla collaborazione “Mengozzi Bus”, compagnia proprietaria del mezzo, il pullman viaggerà anche nel quotidiano con i brand della squadra.