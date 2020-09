Pallacanestro Forlì 2.015, ufficializzati i numeri di maglia: capitan Giachetti conferma il 5

La Pallacanestro 2.015 ha ufficializzato i numeri di maglia che vestiranno i giocatori biancorossi nella stagione 2020/2021. Col numero 1 scenderà in campo Erik Rush, mentre conserverà il 5 capitan Jacopo Giachetti. Numero 7 per Luca Campori, 8 per Nicola Natali, 13 per Riccardo Bolpin, 15 per Aristide Landi, 18 per Samuel Dilas, 24 per Yancarlos Rodriguez, 33 per Davide Bruttini e 34 per Terrence Roderick.

La nuova stagione è alle porte e la squadra è pronta a riunirsi per la ripresa degli allenamenti, fissata per lunedì 7 settembre. Il raduno per i giocatori e lo staff sarà domenica 6 settembre all’Unieuro Arena, e vedrà la tradizionale consegna del materiale tecnico e la conferenza di inizio stagione riservata esclusivamente alla stampa.

In serata, tempo permettendo, ci si sposterà nella cornice del Cala FoMa, dove ci sarà la presentazione della squadra ai tifosi, che potranno ritrovare i giocatori dopo tutti questi mesi di attesa. Nei prossimi giorni, verranno dati ulteriori dettagli rispetto a questo appuntamento, e la Società si riserva di segnalare eventuali cambiamenti rispetto al programma indicato.