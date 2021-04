Scafati ko, il primo posto della Pallacanestro Forlì 2.015 è matematico: "Un primato che ci riempie di orgoglio"

Scafati capitola contro Ferrara e il primato in regular season della Pallacanestro Forlì 2.015 diventa matematico. Un percorso pressoché perfetto quello della squadra di coach Sandro Dell'Agnello, nel quale si sono vinte 19 delle 23 partite giocate in campionato. Senza mai perdere all’Unieuro Arena e dimostrando in tutte le sfide il talento, la mentalità, le qualità e la coesione che questa squadra si è costruita da settembre in avanti. Mercoledì sera, la matematica ha confermato ciò che è stato da novembre ad oggi: l’Unieuro chiuderà la regular season 2020/2021 al primo posto in classifica, un primo posto occupato ininterrottamente dall’inizio alla fine.

"È un primato che riempie di orgoglio la Società, i giocatori e tutto lo staff tecnico - dice il presidente Giancarlo Nicosanti -. Il rammarico, purtroppo, è quello di non avere potuto condividere questo cammino con i nostri tifosi presenti fisicamente all’Unieuro Arena: sarebbe stato ancora più bello. Quello che abbiamo fatto fino ad ora, ci deve servire come trampolino di lancio per la seconda fase e per i playoff partendo dalle certezze costruite in questi mesi, ed imparando dai pochi errori commessi. A maggio e giugno si deciderà il campionato, quindi dovremo essere pronti e concentrati partendo dalla fiducia e dall’orgoglio che questo traguardo ci dà". In attesa della prossima gara contro San Severo, che chiuderà definitivamente la regular season, la famiglia biancorossa sorride, gioisce e si gode questo importante e storico primato.