Pallanuoto, campionato Promozione: due vittorie consecutive per il Rari Nantes Romagna

Vittoria schiacciante col punteggio di 11 a 6 per il Rari Nantes Romagna sul Valmar Novafeltria, nella piscina polisportiva Valmar di Novafeltria, ultima partita di andata del campionato di promozione Fin per la regione Emilia Romagna, disputata sabato. La Rari Nantes ha dominato la partita, concludendo sempre in vantaggio ogni periodo di gioco: 4 a 1 nel primo tempo, 6 a 4 nel secondo, 8 a 4 nel terzo e 11 a 6 nel quarto. Una vittoria importante, che ha ridato grande entusiasmo alla squadra, dopo un pareggio e due sconfitte, subite nelle tre giornate precedenti.

E per Rari Nantes Romagna è vittoria anche per la prima giornata del girone di ritorno del campionato: nel match casalingo di domenica 13/06 contro lo Sterlino Bologna. Il primo tempo finisce 3 a 2, il secondo 5 a 6, il terzo 8 a 7 e il quarto 10 a 9. È stata una partita sofferta, dove La Rari Nantes ha faticato, però più per i propri errori che per le abilità tecniche degli avversari. Con le due ultime vittorie, Rari Nantes Romagna progredisce decisamente nella classifica, balzando (con 7 punti) davanti a Rari Nantes Bologna e a Valmar Novafeltria.