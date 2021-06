Pallanuoto, categoria Promozione: per il Rari Nantes Romagna un ko ed un pari

La squadra forlivese ha affrontato sabato, in trasferta, il Riccione, perdendo 8 a 6 e ha invece pareggiato 8 a 8 in casa col Faenza

Una sconfitta e un pareggio per la pallanuoto Rari Nantes Romagna, in questo penultimo concentramento di campionato della categoria Promozione. La squadra forlivese ha affrontato sabato, in trasferta, il Riccione, perdendo 8 a 6 e ha invece pareggiato 8 a 8 in casa col Faenza. La prima partita, contro il Riccione, ha visto i forlivesi poco concentrati e incapaci di esprimere appieno il loro potenziale tecnico: il primo tempo finisce 1 a 1, il secondo 3 a 2 per la squadra di casa, il terzo 5 a 5 e, solo nel quarto periodo, il Riccione supera di due reti gli ospiti, concludendo col risultato finale di 8 a 6.

Nella partita contro il Faenza invece, Rari Nantes parte con un ottimo livello di gioco, armonico e pulito, chiudendo il primo tempo con un incoraggiante 3 a 0. Nel secondo tempo lascia però troppo spazio agli avversari: 4 a 3 è il punteggio alla fine del secondo quarto. Nel terzo tempo entrambe le squadre segnano due goal: 6 a 5. Nel quarto periodo inizialmente Rari Nantes distanzia Faenza di due goal, ma poi non riesce a difendere il vantaggio acquisito, anche per qualche circostanza sfortunata che ha favorito il gioco degli avversari, che riescono a pareggiare il risultato finale (8 a 8).

Nelle ultime quattro partite RNR ha totalizzato 2 vittorie, un pareggio e solo una sconfitta: statistiche che segnalano un crescendo di questa squadra che, affronta solo da quest’anno il campionato di promozione FIN, dopo diversi anni di assenza. A due partite dalla fine del campionato Rari Nantes si piazza saldamente al 4° posto con 8 punti, seguita da Bologna Sterlino e Valmar Novafeltria; domina invece la classifica Coopernuoto Carpi con 24 punti, seguita da Faenza e Riccione, rispettivamente al secondo e terzo posto.