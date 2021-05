Pallavolo femminile, la Flamigni Panettone supera la Libertas Volley Forli

La Flamigni Panettone supera la Libertas Volley Forlì 3-1. In questo strano campionato si arriva a giocare nonostante tutto il derby cittadino. Non riuscendo a concordare le date dei recuperi che fra serie C e Under 17 di eccellenza si aggrovigliano e si sovrappongono, si è deciso di effettuare la partita a San Martino anzichè al Ginnasio in accordo con la squadra avversaria.

Per le note vicende la serie C si finirà con le giovanissime ragazze della Under 17 pur anche loro incomplete. Nonostante la sconfitta si è vista una gara a tratti anche divertente con finali al cardiopalma che solo la maggiore esperienza di alcune ragazze di San Martino ( a parte il terzo set in cui le difese immunitarie sono crollate), hanno fatto girare le ultime battute a pro delle padrone di casa.

Più attenzione in ricezione, meno errori in attacco e qualche errore in meno in battuta avrebbero certamente dato alle ragazze di Polo un finale diverso, pur senza togliere nulla alla verve e all'entusiasmo delle ragazze della Flamigni. Da segnalare comunque le prove di Bellavista e Calderoni e discrete anche la prova delle centrali. Manca ciò che serve in un campionato normale: giocare con regolarità; tre partite in un anno, soprattutto nelle giovani, lasciano il segno.