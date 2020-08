Pallavolo, la New Volley Academy verso la ripartenza. Nuove collaborazioni in arrivo

Nonostante siano ancora in dubbio le modalità della ripartenza l’Associazione Sportiva Dilettantistica New Volley Academy Forlì, si sta preparando a ripartire. La prima stagione di questa nuova Associazione si è conclusa in maniera molto soddisfacente con ottimi risultati ma quest’anno si riparte più forti di prima con tante novità.

In primis l’affiliazione alla Federazione Italiana di Pallavolo: “Abbiamo scelto di valorizzare alcuni elementi del nostro staff iscrivendoli al corso di allievo allenatore federale (presso il comitato di RomagnaUno), anno prossimo proseguiranno il loro percorso affrontando il Primo Grado Giovanile”. Con la stagione 2020/2021 l’associazione entrerà ufficialmente nei campionati federali. Essendo lo sport della pallavolo nella realtà forlivese molto circoscritto all’ambito femminile, quest’anno si è deciso di puntare sul settore giovanile maschile, da questo presupposto è nata una collaborazione con l’Associazione Forlì Volley Villafranca".

Continua l'associazione: "Si cercherà insieme di costituire un vero e proprio bacino giovanile maschile aumentando così la possibilità di scelta all’interno del panorama provinciale. Restano in cantiere altre due collaborazioni importanti che però arriveranno a settembre. L’associazione è inoltre felice di annunciare che prenderà parte all’evento organizzato dall’amministrazione comunale “Festa dello Sport” con uno stand, curato nei minimi dettagli, per presentare i corsi ricchi di innovazione. Si cercano atlete e atleti per il settore giovanile per il mini-volley e per tutte le annate dal 2009 al 2002. Sono presenti inoltre tante proposte anche per i grandi dalla Promozione ed Eccellenza CSI alla Seconda Divisione Federale".

Per info consultare il sito www.newvolleyacademy.it o scrivere a info@newvolleyacademy.it