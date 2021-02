Pallavolo, la Querzoli Volley Forlì fa poker: travolta San Marino

La Querzoli Volley Forlì fa poker e in trasferta in poco più di un'ora travolge la Titan Services San Marino con un secco 0 a 3

La Querzoli Volley Forlì fa poker e in trasferta in poco più di un'ora travolge la Titan Services San Marino con un secco 0 a 3 mantenendo il primo posto in classifica insieme alla Geetit Bologna. Gara che si è svolta secondo pronostico non senza qualche inciampo specialmente nei primi due set, ma i ragazzi di coach Gabriel Kunda hanno saputo gestire al meglio le difficoltà chiudendo velocemente la pratica San Marino. Parziali che non lasciano dubbi con un 18-25, 15-25 e 14-25 ad appannaggio dei forlivesi che si sono ben espressi in battuta e a muro; molto bene il centrale Martin Donati autore di 18 punti, Nicolas Kunda da opposto con 16 punti e Gianmaria Olivucci con 12 punti. Da sottolineare anche l'esordio tra i "grandi" del classe 2001 Andrea Pirini che ha potuto cosi provare l'ebrezza del giocare con la prima squadra.