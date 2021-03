Pattinaggio, Kevin Massa d'argento e bronzo ai Campionati Italiani indoor

Pescara ha ospitato i Campionati Italiani indoor di pattinaggio nella splendida pista coperta. Si tratta della prima manifestazione indoor che in era Covid si è riusciti ad organizzare nella massima sicurezza per gli atleti, per i tecnici e gli ufficiali di gara. Gare di alto livello, atleti pronti per la stagione all'aperto, voglia di mettersi in mostra agli occhi di un attento di Massimiliano Presti - commissario tecnico del pattinaggio corsa - in vista degli impegni internazionali.

Un appuntamento che la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha voluto mettendo in campo ogni precauzione a garanzie, pur a porte chiuse, per tutti quelli aventi titolo ad essere presenti. E per Forlì Roller che ha presento il solo Kevin Massa due belle soddisfazioni: medaglia di bronzo e medaglia d'argento con i complimenti del Commissario Tecnico e dello staff delle squadre Nazionali. Kevin, 16 anni studente, è al momento nei top 5 a livello nazionale, un talento grezzo da sgrossare su cui il suo coact Michele Cicognani sta alacremente lavorando da anni per portarlo al livello non solo tecnico ma sopratutto tattico (lettura della gara) del pari età Ghiotto (Veneto) attualmente top scoreer non solo nazionale.

Se tutto va bene domenica 11 aprile riapre il vecchio pattinodromo Patrignani di viale Spazzoli per ospitare i campionati regionali su pista di tutte le categorie. Un centinaio di atleti, modulati per categoria e per impegno orario, alfine di non creare assembrementi con tamponi fatti come da norme di attività della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Massa e tutta Forlì Roller in pista per rinverdire i fasti dell'indimenticato Federico Guardigli che a quasi 90 anni ancora calza i pattini.