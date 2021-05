Playoff Unieuro, definiti gli orari delle sfide contro l'Eurobasket: il calendario

l'Unieuro ha sempre battuto i capitolini: all'andata la compagine di coach Sandro Dell'Agnello espugnò Roma col punteggio di 69 a 80, mentre alla Palafiera Giachetti & co si imposero per 87 a 83

Definiti gli orari dei quarti di finale playoff tra Unieuro 2.015 Forlì ed Atlante Eurobasket Roma. Gara 1 sabato 22 maggio, Gara 2 24 maggio ed eventuale Gara 5 martedì 1 giugno, verranno giocate al Palafiera, con palla a due alle 20. Gara 3, in programma giovedì 27 maggio, e l'eventuale Gara 4, fssata per sabato 29 maggio, cominceranno invece alle 18 al “Pala Avenali”. Nel suo cammino in regular season, l'Unieuro ha sempre battuto i capitolini: all'andata la compagine di coach Sandro Dell'Agnello espugnò Roma col punteggio di 69 a 80, mentre alla Palafiera Giachetti & co si imposero per 87 a 83.