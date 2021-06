Poderi del Nespoli, doppia vittoria contro la Sestese. Ed ora una lunga pausa per Tokyo

Adesso è prevista la lunga sosta per la Nazionale impegnata dalla prossima settimana alla preparazione e disputa dell’Europeo, Italia è il detentore in carica, poi la Nazionale si trasferirà in Giappone per disputare il Torneo Olimpico

Il girone di ritorno si apre con uno sweep per la Poderi dal Nespoli. Le romagnole si impongono sulla formazione toscana della Sestese nei due incontri in programma con il risultato di 8-1 in gara uno e 7-6 in gara due, mentre all’andata alla prima di campionato finì con un pareggio. Le ragazze di Juni con questa doppia vittoria chiudono questa prima parte della stagione, adesso è prevista la lunga sosta per la Nazionale impegnata dalla prossima settimana alla preparazione e disputa dell’Europeo, Italia è il detentore in carica, poi la Nazionale si trasferirà in Giappone per disputare il Torneo Olimpico previsto per fine luglio. Il campionato italiano riprenderà il 7 agosto e la Poderi sarà impegnata in trasferta a Collecchio.

Gara 1 : Ad affrontarsi in pedana Cacciamani per le padrone di casa contro Balloni per le toscane. Dopo un primo inning dove ambedue le formazioni portano il corridore in zona punto (3base) ma nessuna riesce a segnare, al terzo inning passa in vantaggio la Sestese che con due valide e con due strike-out sfrutta un lancio pazzo per correre il primo punto. La reazione delle forlivesi è immediata, Cerioni lead-off dell’inning lima una baseball, Piancastelli batte un singolo Cacciamani con una smorzata porta i corridori in terza e seconda base, segue Vigna che con un doppio al centro porta a casa i primi due punti, Vigna corre poi il terzo punto sulla volata di sacrificio di Ricchi ed infine Carlotta Onofri nel box incoccia il primo lancio spedendolo oltre la recinzione, 4-1 il parziale alla fine terzo inning. Al quarto inning la Poderi si ripete, nelle ospiti Pergola sostituisce Balloni colpita ad un braccio dalla battuta di Piancastelli nell’inning precedente, Laghi Martina apre il turno con un singolo, segue la smorzata di Maroni per l’avanzamento della compagna, Cerioni lima un'altra baseball e Piancastelli con un doppio porta a casa Laghi, Cacciamani nel box colpisce un singolo che porta a casa altri due punti ed infine la stessa Cacciamani segna il quarto punto della ripresa su singolo di Ricchi, 8-1 il parziale alla fine della quarta ripresa. Banchelli sale a sostituire Cacciamani in pedana per quello che poi sarà l’ultimo attacco toscano, tre rimbalzanti chiudono anticipatamente, al 5° inning, la gara per manifesta 8-1 il risultato finale.

Gara 2 : questa volta in pedana si affrontano l’Olandese Elizabeth per Forlì e l’americana Thomas per le ospiti. A differenza della partita di andata le romagnole sembrano leggere meglio i lanci della statunitense, alla seconda ripresa passano in vantaggio, con due out e Maroni in base per colpito prima Cerioni batte un singolo al centro difeso male dalla fiorentine che permette a Maroni di segnare il primo punto e Cerioni di arrivare in terza base, spinta poi a casa dal doppio di Piancastelli. 2-0 il parziale al secondo inning. La Poderi si ripete anche all’inning successivo Ricchi Beatrice batte triplo, Onofri Carlotta prende una baseball e Laghi Martina con un singolo al centro porta a casa le due compagne portando il risultato sul 4-0. Nel 4° inning su un errore della difesa di cassa le Sestese segna il primo punto dell’incontro, ma nella seconda parte dell’inning la Poderi allunga con altri tre punti i primi due grazie ad un Homer di Piancastelli che porta a casa anche Cerioni ed il terzo punto siglato da Vigna che dopo aver battuto un singolo ruba la seconda base e poi pesta la casa base su singolo di Ricchi. 7-1 il parziale alla fine della quarta ripresa. Quando la partita sembra oramai chiusa alla quinta ripresa con due out una ingenuità difensiva del Forlì con due out e due corridori sulle basi porta nel box l’americana Thomas Lindsay che colpisce profondo per un homer da 3 punti riaprendo di fatto la gara, 7-4 il parziale. Incontro che poi si decide nell’ultimo attacco ospite, con una serie di valide le ospiti si fanno sotto e si portano ad una lunghezza 7-6, con in base il punto del pareggio, intanto Cacciamani è entra al posto di Elizabeth e con uno Strike out su Carletti chiude l’incontro sul 7-6 per le forlivesi.

Una doppia vittoria che permette alla Poderi dal Nespoli di rimanere agganciata, anzi avvicinarsi visto il pareggio fra Thunder e Pianoro al duo di testa, alle spalle delle romagnole segue il Collecchio che con la doppia vittoria sul Caserta rimane anch’esso in piena corsa per la post season. Adesso come detto la lunga pausa per gli Europei in programma dal 27 giugno al 3 luglio in Friuli Venezia Giulia, a seguire ci sarà il torneo Olimpico dal 21 luglio al 27 luglio a Tokio Giappone, quattro saranno le atlete della Poderi dal Nespoli a fare parte della spedizione azzurra in questi due importanti avvenimenti Cacciamani Ilaria, Piancastelli Erika, Ricchi Beatrice e Vigna laura è il poker della Poderi dal Nespoli in maglia Azzurra.

Per tornare al campionato Italiano la regular season riprende il 7 agosto, la Poderi dal Nespoli sarà in trasferta sul campo del Collecchio, per poi tornare al Buscherini il 12 agosto Giovedì nell’anticipo contro le Blue Girls Bologna, per poi partecipare alla Coppa dei Campioni di softball in programma sui campi di Buttrio e Castions di Strada , in Friuli Venezia Giulia dal 16 al 21 agosto.