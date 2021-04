Podismo, l'assessore Lorenzo Lotti d'argento alla Strasimeno Marathon: "Risultato oltre le mie aspettative"

Lotti con un gran tempo, 2.36.15 è salito sul secondo gradino del podio. "Sono felicissimo per la prestazione"

Secondo posto assoluto e medaglia d'argento per l'atleta ed assessore allo sport del Comune di Predappio Lorenzo Lotti alla Strasimeno Marathon, distanza classica della maratona 42,195 chilometri, chie si è disputata domenica Castiglion del Lago. Una gara storica, giunta alla 19a edizione, articolata su tre distanze, l'ultramaratona da 58 chilometri, la maratona da 42 chilometri e la mezza maratona da 21.

Dopo diversi rinvii causa Covid l’Asd Filippide è riuscita ad organizzare e disputare la manifestazione seguendo i protocolli e garantendo il rispetto delle norme di sicurezza. Ai nastri di partenza 1150 atleti, come da massimo concordato. Il percorso della maratona, omologato e certificato Fidal, con partenza da Castiglion del Lago ed arrivo a Sant’Arcangelo, costeggia il lago Trasimeno e presenta tanto sterrato, più di 200 metri di salita e talvolta bisogna fare i conti col vento, come accaduto domenica.

Lotti con un gran tempo, 2.36.15 è salito sul secondo gradino del podio. "Sono felicissimo per la prestazione - esclama il predappiese -. Ero già iscritto alla competizione che si doveva disputare a febbraio e giovedì abbiamo avuto la conferma che la gara si sarebbe svolta. Come risultato cronometrico sono andato oltre le mie aspettative non avendola preparata ed è sempre bello salire sul podio".