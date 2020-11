Porsche Gt Cup: il forlivese Andrea Sapino conquista il secondo posto al Mugello

Si è svolta all'Autodromo del Mugello l'ultimo appuntamento della Porsche Club Gt Cup, competizione automobilistica organizzata dal Porsche Club Umbria, sotto l'egida di Acisport.

La serie era suddivisa in quattro categorie distinte con classifiche separate. Nella Paddock Gt, con la vittoria ottenuta in terra toscana, il ravennate Carlo Manetti si è laureato campione di questo trofeo. Al traguardo anche i suoi conterranei Alberto Migliardi e Giorgio Errani, padre della tennista Sara; nella Panta Gt3, un altro ravennate si è messo in luce, Marco Pellegrino, terzo in gara e terzo in campionato. Nella D-Factory Cup, il Team Piloti Forlivesi schierava Andrea Sapino, Nicola Sarcinelli e Massimiliano Brini, rispettivamente secondo, quinto e decimo in gara.

Intanto a seguito del blocco di tutte le attività sportive a San Marino, causa Covid, sono stati annullati sia l'Halloween Rally Ronde, che poteva contare su settantacinque iscritti, che la regolarità San Marino Story, ultimo appuntamento del Trofeo Della Romagna.