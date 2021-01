Portò la prima fiamma olimpica del dopoguerra nel salone comunale: addio a Normando Valli

Lutto nel mondo dello sport forlivese. A seguito di un improvviso malore si è spento giovedì scorso Normando Valli, stella forlivese dell'atletica leggera. Aveva 95 anni.Il 24 luglio del 1948 fu l'ultimo teodoforo a Forlì, portando la fiamma delle prime olimpiadi del dopoguerra nel salone comunale. Questo il racconto riportato in "Usfadè" di Gioiello e Zambelli di quella storica serata: "Migliaia di forlivesi sono convenuti in piazza Saffi per accogliere la fiaccola olimpica che sta risalendo la penisola, diretta a Londra, dove si svolgeranno i "Giochi della XIV Olimpiade Moderna". L'arrivo è previsto verso la mezzanotte: l'evento è straordinario[...] improvvisamente, tutto si ferma: da corso della Repubblica giunge l'eco di voci e di emozioni che accompagna e preannuncia l'arrivo del fuoco acceso in Grecia [...] tedoforo dell'ultima frazione è Normando Valli, "azzurro" di atletica leggera [...] Vola [...] Entra in piazza accolto da un'ovazione. Supera a passo leggero lo scalone del Palazzo Municipale. Fa ingresso nella sala Comunale e trasmette la fiamma al tripode che illuminerà l'intera notte forlivese. La manifestazione volge al termine, ma la gente continua a restare nella grande "arena" per assaporare tutta la magia dell'avvenimento di cui è stata protagonista". Tra i risultati di prestigio di Normando Valli con i colori dell'Edera si ricordano il terzo posto agli Assoluti del 1949 nei 800 metri.