Unieuro, trasferta a Pistoia. Coach Dell'Agnello: "Sarà una sfida impegnativa"

Un avversario in fiducia, la Giorgio Tesi Group, che arriva da quattro vittorie di fila: "La classifica è bugiarda"

Sandro Dell'Agnello recupera Yancarlos Rodriguez e Nicola Natali per la sfida di mercoledì contro Pistoia, che si disputerà al PalaTerme di Montecatini con palla a due alle 18. Un avversario in fiducia, la Giorgio Tesi Group, che arriva da quattro vittorie di fila: "La classifica è bugiarda per i mille problemi legati al covid-19 e agli infortuni che hanno avuto nella prima parte di stagione - osserva il coach -. Hanno un quintetto tra i più forti del girone, sono forse la squadra più fisica tra gli esterni e quindi sappiamo di affrontare una sfida impegnativa".

Nove vittorie di fila, quelle raggiunte dall’Unieuro, frutto del lavoro in palestra: "È vero, niente arriva per caso e bisogna piegare le gambe e lavorare sodo, e i miei giocatori giornalmente lavorano con questo obiettivo, presenti mentalmente e attenti ai dettagli tecnici. I numeri ci stanno dando ragione e vogliamo continuare così".