Il grande tennis torna a Forlì, il vicesindaco: "Respiro internazionale per la città"

Dal 12 al 19 giugno Forlì torna capitale del Tennis con la seconda edizione degli Internazionali di Tennis Città di Forlì “Memorial Piero Contavalli”, il torneo Atp Challenger 80 organizzato da Mef Tennis Events e che sarà ospitato dal circolo Tennis Villa Carpena ad una settimana dalle qualificazioni del torneo di Wimbledon. "Siamo molto fieri e contenti che questa splendida manifestazione andrà in scena anche nel 2021 - sono le parole del vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo -. È un evento estremamente importante che l’anno scorso ha conferito respiro internazionale alla città di Forlì, anche in virtù del trionfo di uno dei giovani tennisti più forti del circuito mondiale, l’azzurro Lorenzo Musetti. Il ricordo della magnifica settimana del 2020 resterà indelebile per lui e per tutti noi che abbiamo contribuito alla realizzazione del torneo: speriamo di vedere in campo anche in questa edizione giovani campioni che potranno sfruttare il Tennis Villa Carpena come trampolino di lancio per poi affermarsi sui palcoscenici più prestigiosi del pianeta".

"Siamo davvero nel cuore dello svolgimento di un programma sportivo che sta raggiungendo nel 2021 obiettivi di alto livello - afferma Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events, che ha portato i saluti in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna di Giammaria Manghi, capo segreteria politica della presidenza della Giunta -. Sul piano specifico del tennis, il doppio 250 Wta e Atp di Parma e Montechiarugolo rappresenta una vetrina internazionale di prestigio, a cui l'Atp Challenger di Forlì farà da compiendo, andando a realizzare un trittico di manifestazioni di assoluto valore. Ne deriva un'altra testimonianza di come lo sport sia per la Regione un ambito primario di azione, per i molteplici fattori di positività di cui è portatore, tra i quali anche quello della promozione territoriale".

"Tutti questi eventi stanno contribuendo a definire sul piano dei fatti la Regione Emilia-Romagna come Sport Valley a tutti gli effetti, riconosciuta sul piano nazionale e internazionale - conclude -. Credo vi siano tutte le condizioni per proseguire su questo percorso indicato dal Presidente Bonaccini, continuando a lavorare ogni giorno per diffondere lo sport a tutti i livelli e proseguire ad attrarre eventi di alto profilo". Intervenuti anche Angela Bonoli, presidente del Tennis Villa Carpena e Ferruccio Tassinari, consigliere del circolo.