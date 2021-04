Prima uscita agrodolce nelle prove di regolarità per i piloti del Racing Team le Fonti

Prima uscita agro dolce nelle regolarita' per gli equipaggi del Racing Team le Fonti. Domenica scorsa una delegazione forlivese ha partecipato alla seconda edizione della Coppa dei Colli Berici, che si è disputata ad Albettone, in provincia di Vicenza. Nelle prime prove cronometrate delle 16 previste nella gara, valida per il Trofeo Tre Regioni organizzata da Rally Club Team, si è messo in luce l'equipaggio formato da Andrea Marani e Virna Sighinolfi con la Volkswagen Golf GTI del 1981. Dopo la terza il duo romagnolo si è portato al comando della gara, distanziando i primi inseguitori di 8 e 9 centesimi. In gara anche l'equipaggio meldolese formato Marco e Giacomo Bentivogli con la Fiat Rirmo 130 Abarth del 1983.

Nella quarta prova Marani ha mantenuto la testa, mentre Bentivogli ha scalato la classifica, risalendo dalla 12esima all'ottava posizione. La Volkswagen Golf GTI del 1981 ha tenuto la testa della classifica fino alla prova cronometrata numero 7, mentre i Bentivogli hanno proseguito nella scalata in classifica, occupando la quinta piazza. Nell'ottava prova Marani ha perso la leadership, mentre contemporaneamente la Ritmo 130 Abarth è scesa in settima posizione. Gli equipaggi del Racing Team Le Fonti si sono presentati all'ultima prova con Marani quinto e Bentivogli sesto. Amaro il finale: a Golf Gti di Marani si è ammutolita prima dell'ingresso in prova, costringendolo al ritiro, mentre Bentivogli si è preso la quinta posizione dello sfortunato Marani (terzo di gruppo). Nella gare riservata alle auto moderne buona la gara delle padovane Sabina Biasio e Arianna Ravazzolo con la Rover Mini Racing Green, none assolute e prime degli equipaggi con cronometri manuali.