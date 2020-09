Prove tecniche di ripartenza per il Forlì, rodaggio a porte chiuse contro la Del Duca Ribelle

Dopo che il Consiglio Federale tenutosi pochi giorni fa ha fatto un passo avanti verso il ritorno alla normalità annunciando la riapertura degli stadi per le competizioni della Lega Nazionale Dilettanti rispettando comunque tutte le procedure anti-coronavirus stilate nei vari protocolli e in attesa che vengano di conseguenza emanati gironi e calendari della LND, il Forlì Calcio dopo l'ennesima settimana contraddistinta dai consueti carichi di lavoro imposti da mister Beppe Angelini e dal suo staff si appresta alla prima uscita stagionale per iniziare a rodare i vari meccanismi. L'allenamento congiunto rigorosamente a porte chiuse si svolgerà sabato alle 17 presso "l'antistadio 1" contro la formazione del Del Duca Ribelle.

