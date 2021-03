F2 Bahrain, il traffico rallenta Matteo Nannini: "Non sono soddisfatto al 100%, potevo essere più veloce"

"Non sono soddisfatto al 100%, ma sicuramente è un buon punto di partenza". Matteo Nannini battezza il suo esordio in Formula 2 nelle qualifiche del Gran premio del Bahrain con un ventesimo posto. La sessione è stata serratissima, con ben sedici piloti racchiusi in meno di un secondo. La prima pole position stagionale è andata al cinese Guanyu Zhou (Uni-Virtuosi), che ha fermato il cronometro sul tempo di 1'42"848, precedendo di appena 3 millesimi il danese Christian Lundgaard della Art Gp. Per Zhou anche i primi quattro punti della stagione. Tuttavia è finito sotto investigazione per aver preso la bandiera a scacchi due volte.

Nannini ha raccontato a ForlìToday il suo venerdì: "Al mattino ho fatto tanti giri (19, ndr) focalizzandoci sul passo gara, lavorando quindi in prospettiva delle gare e non cercando la prestazione - spiega il forlivese del Hwa Race Lab -. In qualifica mi aspettavo sinceramente di essere un po' più veloce e non così staccato dagli altri, ma sono più confidente per la gara". Matteo ha sulle sue spalle complessivamente cinque giorni di test tra 2020 e 2021 al volante di una monoposto di F2 e questo è il primo passo verso la crescita nella categoria. "Il progresso c'è stato - conferma il 17enne -. Analizzando la qualifica non ho fatto un giro perfetto, perchè ho trovato anche del traffico nel primo settore. Potevo essere cinque decimi più veloce. Sapevamo comunque che avremmo sofferto maggiormente in qualifica rispetto alla gara. Comunque possiamo migliorare ulteriolmente migliorare".

I tempi ottenuti nella sessione di qualifica saranno adottati per formare lo schieramento della Feature Race della domenica, gara con pit stop obbligatorio. Quest’anno il programma della F2 prevede due gare Sprint il sabato. La prima, in programma al mattino, partirà con l’inversione dei primi dieci tempi fatti segnare venerdì. La ‘pole’ dunque sarà in questo caso appannaggio del tedesco David Beckmann davanti a Liam Lawson, nono durante le qualifiche di questo pomeriggio. La griglia di partenza della seconda Sprint Race del sabato sarà determinata dall'ordine di arrivo di Gara 1 con i primi 10 che si schiereranno nelle rispettive caselle in ordine inverso. Le Sprint Race del sabato metteranno in palio per i primi otto classificati i seguenti punti: 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. La gara della domenica premierà i primi dieci piloti al traguardo, col punteggio simile a quello in Formula 1: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.