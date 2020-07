Jerez bis, Quartararo vince a mani basse. Rossi rinasce, Dovizioso limita i danni

El Diablo in versione Martillio. Semplicemente imbarazzante. Fabio Quartararo vince in stile Jorge Lorenzo e torna a casa da Jerez col bottino pieno, approfittando anche delle disavventure di Marc Marquez. Il portacolori della Yamaha del team Petronas si è preso il Gran Premio di Andalusia, secondo round del mondiale MotoGp, incassando 25 punti e piazzando il primo allungo in chiave campionato. Maverick Vinales è si arrivato secondo, ma la sua è stata una gara tutta in salita, riuscendo solo alla fine ad aver la meglio su un grandissimo Valentino Rossi, tornato sul podio dopo un lungo digiuno, 14 aprile 2019 ad Austin. Una grande risposta a chi gli dava del bollito. Un giovanotto di 41 anni che dimostra ancora che gli stimoli vanno oltre all'età. "Vale come una vittoria", ha esclamato. L'Italia poteva sognare in grande con Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli, ma i due talenti della VR46 Academy sono stati traditi il primo dalla Ducati Pramac e il secondo dalla Yamaha Petronas. Solo sesto Andrea Dovizioso, preceduto da Takaaki Nakagami (Honda Lcr) e Joan Mir (Suzuki). Il forlivese, partito 14esimo, ha limitato i danni, ma non aveva il ritmo delle Ducati Pramac di Bagnaia e Jack Miller, quest'ultimo finito nella sabbia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricordiamoci che Dovizioso aveva l'handicap della ferita alla clavicola e che Jerez non l'ha mai digerita, ma lo stesso forlivese ha sempre detto che a ricordare dell'infortunio era solo la ferita visibile. Ci si aspettava qualcosa in più dopo il podio di domenica scorsa, ma a compromettere il weekend è stata una qualifica disastrosa. Il problema è che manca il feeling con le nuove Michelin e soprattutto forse non sente la fiducia dagli alti piani della Ducati. Ora una settimana di pausa, poi si va a Brno. Li Dovizioso ci ha vinto nel 2018. Osare e crederci si può. Serve il click come nel 2017. L'imperterrito ha bisogno di ritrovare il suo cavallo nero.