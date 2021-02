Quattro promesse dell'Edera ai Campionati Italiani di Atletica indoor U20 e U23

Sabato e domenica prossimi ad Ancona al Palaindoor si svolgeranno i Campionati Italiani Indoor di atletica leggera riservati alle categorie under 20 e under 23. Ben 4 sono gli atleti dell’Edera Atletica Forlì capaci di staccare il pass di partecipazione in virtù degli ottimi risultati raggiunti nelle passate settimane. Pronti a coronare la stagione sono Andrea Fabbri e Alisea Succi sui 60 metri piani, Anna Spada sui 400 metri e Martina Fedriga nel getto del Peso.

Fabbri, classe 2000, è in gara nei 60m Under23 con l'ambizione di migliorare il personale di 6”97 ottenuto di recente e di superare il primo turno, replicando la buona prestazione di due anni fa, dove raggiunse le semifinali. Compito alla portata di Fabbri, perché gli avversari si collocano tutti in una forbice di pochi centesimi.

Succi, classe 2003, sarà in gara nei 60m Under20. Lo scorso anno, nei 100m, è riuscita a raggiungere la finale ai campionati italiani outdoor nella categoria Under18, prestazione che l’ha posta di diritto fra le velociste più forti d'Italia. Anche in questo avvio di stagione non ha deluso le aspettative, migliorando ancora fino a fissare il personale nella breve distanza in 7”69. La buona condizione mostrata unita alle tipiche capacità agonistiche della Succi, fanno sperare in una prova che potrebbe portare con sé anche la qualifica per la finale.

Spada, classe 2001, correrà i 400m Under 23, dopo aver ottenuto domenica scorsa il proprio personale sulla distanza, con 57”14. Per la finale bisognerà correre forte perché qui, a differenza dei 60m, le corsie disponibili saranno solo 6. Impresa sicuramente possibile per la Spada, per quanto mostrato nelle ultime gare, sia in termini di forma fisica che di abilità nel condurre la gara.

Fedriga, classe 2002, si cimenterà nel getto del Peso Under20. La forte discobola forlivese, specialità nella quale è da anni fra le migliori interpreti di categoria, qualche settimana fa ha deciso di tentare la qualificazione ai campionati italiani nel getto del peso, unica disciplina per lanciatori al coperto. Detto fatto, con un'unica gara, si pone al sesto posto nelle graduatorie indoor nazionali ed è di diritto ammessa.

I 4 atleti saranno accompagnati dai loro allenatori (Anna Spada da Fabrizio Renzi, mentre Fabbri, la Succi e la Fedriga, da Silvano Fedriga). Sarà possibile seguirli in diretta streaming su atletica.tv: sabato alle 15:20 ci saranno i 400 metri U23 con Spada, alle 17.40 i 60 metri U23 con Fabbri, mentre alle 18:25 i 60 metri U20 con Succi. Domenica Fedriga sarà in gara col getto del peso alle 9.