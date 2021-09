Volley, la Querzoli Forlì è pronta a ripartire: raduno al Ginnasio agli ordini di Gabriel Kunda

Dopo aver dominato il proprio girone di serie B nella stagione passata ma con un epilogo che ha però beffato i ragazzi di coach Gabriel Kunda puniti proprio sul più bello nella corsa alla finale playoff, la Querzoli Volley Forlì si appresta a ripartire per la nuova stagione 2021-2022. La Federvolley ha infatti stilato i nuovi calendari che partiranno ufficialmente sabato 16 ottobre con la Querzoli Volley Forlì che si radunerà invece lunedi al Ginnasio sportivo sempre agli ordini del tecnico Gabriel Kunda.

La società ha infatti confermato sostanzialmente la rosa di anno scorso tranne l'opposto Taglioli che per motivi di lavoro non ha potuto continuare l'avventura forlivese ma ha arricchito comunque la rosa con gli innesti di Castrogiovanni Antonio, centrale di 205 cm scuola Volley Catania e con esperienze a Catania, Venezia, Modena e Ravenna. Oltre a lui la Querzoli Volley Forlì avrà a disposizione anche l'opposto Malfasi Marco, giocatore che fa parte della nazionale Italiana sordi reduce dall'esperienza in serie D con Forlimpopoli mentre a dare manforte dal settore giovanile ci penserà Marrazzo Sebastiano che con tutta probabilità svolgerà il ruolo di libero.

Obiettivo chiaro per i forlivesi che saranno chiamati nella non facile missione di ripetere le belle prestazioni del campionato appena trascorso e con il mirino ben puntato su questa fatidica A3 che ridarebbe finalmente un pò di luce al movimento pallavolo cittadino che dopo i fasti gloriosi della serie A1, aspetta con ansia le luci della ribalta. La rosa: Mariella, Casamenti, Porcellini, Kunda N., Pirini, Olivucci, Graziani, Boschetti, Silvestroni, Malfasi, Donati, Bassi, Castrogiovanni, Pirini, Berti, Marrazzo, coach Kunda G.