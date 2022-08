Riparte la stagione dell'Unieuro: dopo Ferragosto il primo raduno e poi subito settimane di allenamenti

La stagione sportiva 2022/2023 dell'Uniero comincia martedì 16 agosto. È previsto per il pomeriggio di martedì 16 agosto il raduno della squadra per l?inizio della stagione. Ci si ritroverà all?Unieuro Arena per la consegna del materiale, le prime foto ufficiali ed il primo allenamento sotto l?occhio vigile di Antimo Martino e dello staff tecnico al completo. E da lì, seguiranno settimane di lavoro in palestra ? alternando esercizi in sala pesi ed allenamenti di puro basket ? e di sedute atletiche all?aperto, negli spazi del Parco Buscherini: tutto questo, per iniziare a mettere benzina nel motore, per conoscersi dentro e fuori dal campo, fare gruppo e gettare le basi della stagione che verrà.

Per tutti gli appassionati, da segnare sul calendario è la data di domenica 21 agosto: si comincerà con la conferenza stampa di inizio stagione riservata alla stampa e, a seguire, la squadra e lo staff verranno presentati ai tifosi e ci sarà il primo e tanto atteso momento di condivisione tra i giocatori e i sostenitori biancorossi. Nelle prossime settimane verranno comunicati i dettagli relativi agli orari e all?organizzazione di questo appuntamento.