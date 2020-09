Una nuova stagione calcistica l'Asd Futball Cava Ronco: si parte anche col calcio femminile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

È partita ufficialmente la Stagione 20/21 per tutte le categorie, dai Piccoli Calci fino alla Prima Squadra. L'A.S.D. Futball Cava Ronco in questi mesi ha continuato a lavorare nell’ottica di trasformare le difficoltà in opportunità: investire ulteriormente nel Settore Giovanile per il futuro, per aumentare il livello di competenza dei suoi allenatori, per dare una chiave moderna al modo di crescere i suoi calciatori, per migliorare le strutture e fornire la migliore esperienza possibile di Calcio.



Le novità della nuova Stagione 20/21 in Futball Cava Ronco sono la consulenza tecnica di Maurizio Giordani, con il quale è stato avviato un percorso formativo mirato ad esaltare le potenzialità di ogni giocatore e a fornire un filo conduttore tecnico che segua e guidi gli allenatori, dai Piccoli Amici fino ai Giovanissimi e agli Allievi, in ogni step necessario a migliorare il calciatore in ogni suo aspetto (cognitivo, tecnico e tattico, di atteggiamento). La filosofia di Maurizio Giordani è, come lui stesso afferma nel suo libro “Settore Giovanile. Nuovi Orientamenti”: “Quella di formare calciatori completi dal punto di vista fisico-atletico, tecnico-coordinativo, tattico-strategico e psicologico. Calciatori che devono essere dei profondi conoscitori del gioco in ogni suo dettaglio, intelligenti nello scegliere la migliore esecuzione e saperla mettere in atto con grande velocità e precisione; inoltre, devono essere “forti” e resistenti mentalmente, capaci di rimanere attenti e concentrati in ogni momento dell’incontro”. Altra novità è la nuova collaborazione instaurata tra A.S.D. Futball Cava Ronco con il Ravenna Women FC per lanciare anche nelle strutture forlivesi il calcio femminile. Un'iniziativa a cui si è lavorato alacremente per poter dare il giusto valore al calcio femminile anche nella nostra realtà.