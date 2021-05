Ripartono a pieno ritmo le attività del Rugby Forlì 1979: è tempo di open day

Con le nuove disposizioni ministeriali ed in ottemperanza ai protocolli di sicurezza diramati dalla FIR, ripartono a pieno ritmo le attività del Rugby Forlì 1979. Fra i vari appuntamenti messi in cantiere dal sodalizio biancorosso spiccano le tre giornate di open day che vedranno i cancelli del campo di Via Borghetto Accademia aperti, sempre nel rispetto delle normative anti-covid19, per tutte le bambine e tutti i bambini che vogliono provare l'emozione della palla ovale. Gli educatori, coadiuvati dai giocatori della Prima Squadra e dell'Under 18, accoglieranno i nuovi minirugbysti nati fra gli anni 2009 e 2016 nei giorni 27 maggio, 3 e 10 giugno, dalle 17.30 alle 18.30.

"E' sicuramente un bel segnale di ritorno alla quasi normalità il riuscire ad organizzare giornate di promozione del nostro sport - dice Marco Zuccherelli, direttore sportivo del club ed allenatore dell'Under 18 -. Il nostro club, che è presente da oltre 40 anni sul territorio, ha sempre avuto un occhio di riguardo verso la promozione a 360° del nostro sport e per noi queste iniziative vengono sempre prima di ogni altra cosa. E' fondamentale, a nostro avviso, far conoscere sia il nostro sport che la nostra famiglia ai nuovi arrivati e la presenza dei nostri tesserati a tutti i livelli (dal presidente ai giocatori) a queste iniziative la dice lunga su cosa vuol dire indossare la maglia biancorossa del RF79: aggregazione, appartenenza e dedizione alla causa. Grazie a Giordano DI Bello, mio aiutante come allenatore nell'Under 18, abbiamo messo a punto una serie di iniziative promozionali che ci vedranno impegnati per tutta l'estate in varie manifestazioni cittadine e grazie al generoso aiuto dei nostri sponsor potremo accogliere al meglio chiunque voglia provare a maneggiare la bislunga".

Si parte, dunque, già da giovedì quando dalle 17.30 tutti si potranno dilettare, in sicurezza, in giochi ed esercizi con la palla ovale. Il club forlivese ha messo a disposizione per chi ne avesse bisogno anche un numero telefonico raggiungibile sia con sms che con WhatsApp: 3490755524. Oltre al classico numero telefonico sono disponibili anche i canali social Instagram e Facebook con i relativi servizi di messaggistica per avere ogni genere di aiuto.