Ripartono le attività del Roma club Forlì: "L'arrivo di Mourinho qualcosa di straordinario"

"Mourinho ha ancora le potenzialità per attrarre personaggi di primaria importanza in ambito mondiale", afferma il presidente Alessandro Pinzari

Ripartono le attività del Roma club Forlì, con una cena conviviale fissata per mercoledì 14 luglio (per adesioni scrivere a info@romaclubforli.it) e con l’organizzazione per andare a vedere la nuova Roma, guidata da Josè Mourinho, durante la preparazione estiva. Sono infatti numerosi coloro che stanno programmando un periodo di ferie nella località in cui la Roma effettuerà il ritiro estivo, che al momento è in attesa di conferma in Val Pusteria, a Riscone di Brunico.

"L’arrivo di Josè Mourinho, peraltro, rappresenta qualcosa di straordinario non solo per la Roma ma bensì per tutto il calcio italiano, che dal ritorno dello Special One trarrà energia, interesse ed attrattiva, dimostrando che il campionato di serie A, al netto della finale conquistata ai campionati europei di calcio, ha ancora le potenzialità per attrarre personaggi di primaria importanza in ambito mondiale", afferma il presidente Alessandro Pinzari.

Il Roma club Forlì, fondato nell’anno 2003, rappresenta uno dei Club giallorossi più importanti ed affermati a livello globale e con oltre 550 soci si è reso promotore nel corso degli anni di eventi di primissimo rilievo. Il club vede in Fabio Ceccarelli il presidente onorario, Filippo Ercolani nel ruolo di vicepresidente, mentre sono consiglieri Gianluca Caterino, Erik Claude Ceccarelli, Gerardo Cenname, Federico Collu, Eddi Lega, Marcello Maltoni, Massimo Oriani, Davide Pierro, Patrick Treossi e Massimo Vimercati.