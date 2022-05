Ritorna dopo tre anni il "Marghe All star", nuova location nel campo dedicato a Margheritini

A distanza di quasi tre anni dall?ultima edizione disputata in Piazza Saffi nel giugno 2019, ritorna in una nuova veste e location l?undicesimo Torneo " Adecco Marghe All Star", kermesse di basket in memoria dell?ex cestista forlivese Matteo Margheritini prematuramente scomparso che si svolgerà da lunedì 20 giugno 2022 per terminare domenica 26. Nella nuova e splendida ambientazione del playground a lui intitolato l?anno scorso in Via Dragoni (grazie all?ispirazione dell?artista Andrea Mario Bert), il torneo, forte per la prima volta di un main sponsor, non perderà la sua dichiarata connotazione benefica, i proventi verranno come sempre devoluti ad Adm,) ma di contro presenterà diverse e intriganti novità.

Con il patrocinio della Fip Emilia Romagna e del Comune di Forlì (ringraziamo l'assessore allo sport Daniele Mazzacapo e tutto l'ufficio Sport) sono stati reclutati 12 fra i migliori coach della Romagna col chiaro intento di allestire altrettante formazioni con criteri definiti : 1 atleta fra A1 ed A2, 3 fra B e CGold, 3 dalla CSilver in giù ed almeno 3 under 2002) e dando ai rosters una forte connotazione giovanile. Quattro gironi da tre, passano le prima due giocandosi la qualificazione da lunedì 20 a giovedì 23 giugno. Venerdì 24 si giocheranno tutti i quarti di finale, sabato le due semifinali e domenica le altrettante finali con l?istituzione di quella di consolazione 3°/4° posto. Fra le numerose iniziative di contorno per l?occasione si è deciso di dare spazio alle principali realtà giovanili del territorio, per cui martedì 21 (sempre dalle ore 15 alle 18) si esibiranno le giovani leve della Pall. 2.015 Forlì, mercoledì 22 sarà la volta dei Baskérs Forlimpopoli ed infine giovedì 23 del Basketball Stars Camp.

Ad allietare le pause gastronomiche di tutti gli addetti ai lavori saranno fruibili gli stand dell? Amburgheria Creativa e quello di Piada 52 mentre nella consueta postazione Admo, oltre alla possibilità di eseguire donazioni, ci si potrà prenotare per tutte le gare di tiro da metà campo con premi i palloni da basket creati per l?occasione dall?artista Bert ed acquistare in limited edition il boxer gadget istituzionale del torneo appositamente griffato Shoe solo durante i giorni di svolgimento al campo. Infine durante l?intervallo della finale 1°/2° posto si potrà assistere all?esibizione degli Space Jumpers, autentici funamboli protagonisti di un avvincente dunk show! I premi istituzionali riguarderanno le prime tre squadre classificate, l?m.v.p. della rassegna (Premio Panorama Basket), quelli per il miglior realizzatore del torneo e miglior under. Ovviamente, oltre ad Adecco main sponsor, altre dodici aziende del territorio hanno aderito al nostro progetto e metteranno il nome ad ogni formazione iscritta come abitudine consolidata. Sostengono l'iniziativa Farmacia S.Martino, Shoe, Amburgheria Creativa, Ated 2, Ottica Gallery, Tecnoacustica, CNA, Centro Investimenti Immobiliari, La Fiasca, Ristorante Pizzeria La Sosta, Primocar, Conad Supermercato del Rabbi.