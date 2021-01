Roderick miglior giocatore del mese di dicembre della Lega Nazionale Pallacanestro

Terrence Roderick è stato nominato MVP, miglior giocatore del mese di dicembre della Lega Nazionale Pallacanestro, grazie ai voti dei tifosi e degli appassionai sulle piattaforme social (Facebook e Instagram) della LNP. Il numero 34 dell'Unieuro ha avuto la meglio su Charles Thomas (Scafati), Alessandro Panni (Ferrara) e Paulius Sorokas (Chieti), che sono stati preselezionati sulla base dei risultati delle squadre nel mese di dicembre.

Dopo una giornata di voti, Terrence ha ottenuto oltre 500 preferenze, che corrispondono al 43% del totale e sarà premiato con un trofeo e una giacca su misura Lanieri. E' stato un super mese di dicembre per Terrence Roderick e la sua Unieuro Forlì, senza sconfitte nel girone Rosso. L’ala Usa del 1988, 200 centimetri, ha vissuto sei gare a tutto campo, con una media di 19.2 punti, 8.7 rimbalzi e 4.3 assist, in 30.3 minuti. Roderick, da anni protagonista del secondo campionato nazionale, ha vinto con il 43% delle preferenze; è sempre andato in doppia cifra per punti nelle sei partite disputate e ha costantemente superato quota 20 nell’indice di valutazione FIBA, a dimostrazione di una grande continuità di rendimento.