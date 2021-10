Rugby, primo impegno ufficiale per gli Under 17 guidati da coach Temeroli

Primo impegno ufficiale della stagione per gli Under 17 guidati da coach Temeroli che a Rimini affrontano i coetanei del Bologna Rugby 1928. I giovani forlivesi, come i più grandi dell'Under 19, questa stagione giocheranno in Franchigia nel Romagna RFC insieme agli altri club romagnoli. "E' stata una decisione condivisa fra tutti per permettere alle società di ripartire in tranquillità senza dover fare i conti coi numeri che, durante la pandemia, sono drasticamente calati ovunque. Per fare una stagione senza problemi occorrono rose di almeno 25 atleti e, per non rischiare di incappare in rinunce e sanzioni, abbiamo unito le forze con i club della zona di Rimini e Cesena - spiegano dalla stanza dei bottoni forlivese -. C'è grande attesa per questa ripartenza ufficiale ed i giovani forlivesi hanno lavorato duramente con coach Temeroli e col preparatore DI Giacomo per farsi trovare pronti all'appuntamento". Calcio d'inizio ore 11.00 Giornata di partite anche per il Touch Rugby che, a Parma, scenderà in campo per la seconda tappa di stagione. Per i ragazzi e le ragazze di Coach Valmori oltre all'impegno sul campo ci sarà l'opportunità di assistere al match fra le Zebre Rugby e l'Ulster.