Rugby serie C, sonora sconfitta in trasferta per l'Er Lux RF70

Trasferta da dimenticare per il XV biancorosso dell'ER Lux RF79 che, sull'erba del Beltrametti di Piacenza, cede di netto alla squadra cadetta dei Lyons. L'approccio al match molto molle ha spianato la strada ai neri emiliani che ben presto hanno iniziato a violare linea bianca forlivese e saranno 7 le mete finali segnate dai padroni di casa contro l'unica marcatura biancorossa segnata da Piegari. "L'organizzazione e la fisicità dei piacentini ci hanno messo in difficoltà sin dal primo minuto e non siamo mai riusciti a trovare il bandolo della matassa" sono le prime parole di Coach Savini. "La loro efficacia ed incisività nelle penetrazioni è stata devastante e la nostra difesa ha sofferto per tutto il match. Ora raccogliamo gli spunti su cui lavorare e testa al prossimo match che, se non cambia qualcosa, dovrebbe essere con il Ferrara".

Lyons PC Cadetta - ER LUX RF79 53-8

Formazione: Marzocchi, Gortari, Zanzani, Piegari, Stempkowsky, Ghetti E, Giardini, Ghetti L, Casadei, Fela, Bombardini, Pezzi, Perugini A, Magnani, Perugini C.

A Disp ed entrati: Tripi, Roncuzzi, Anacardi, Alonzi, Zuccherelli, Querci, Costa. ALL: Savini

Marcatori: Piegari 5 (1 meta), Ghetti E 3 (1 cp)