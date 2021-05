Rush finale per il Forlì, galletti in casa del Sasso Marconi. Angelini: "Dobbiamo riscattarci"

Dopo quindici giorni di stop, riparte il cammino del Forlì per un ultimo sprint finale in questo travagliato campionato fatto di alti e bassi

Dopo quindici giorni di stop, riparte il cammino del Forlì per un ultimo sprint finale in questo travagliato campionato fatto di alti e bassi. I galletti saranno in scena in terra bolognese contro la formazione del Sasso Marconi (ore 16 con diretta Facebook sulla pagina del Forlì Calcio) in piena lotta per la salvezza: "Speriamo che questa pausa non ci abbia fatto perdere concentrazione perché dobbiamo riscattarci dopo l'ultima sconfitta" sono le prime parole di mister Giuseppe Angelini nel pre gara.

"Affronteremo l'ennesima formazione in cerca di punti salvezza, col nuovo allenatore hanno trovato la giusta quadratura quindi ci aspettano una battaglia". Biancorossi che non avranno a disposizione per la gara di domenica ben tre giocatori del calibro di Sabato, Battaglia e Marzocchi ma che potranno contare sulla forza del gruppo: " I ragazzi hanno sempre dimostrato di allenarsi bene e di dare il massimo per il Forlì" analizza il mister "A volte abbiamo avuto dei passaggi a vuoto che ci hanno sicuramente fatto perdere terreno dalle squadre di testa ma non posso attribuire niente alla squadra".

Infine è proprio il mister a prendere la parola e a voler lanciare un suo messaggio dopo le ultime settimane burrascose che avevano coinvolto Angelini e il suo lavoro col Forlì: "Dopo ogni esternazione su di me, mi sono sempre rivolto al presidente e ci siamo sempre chiariti in privato" spiega un mister Angelini palesemente ferito" a fine anno tireremo le somme e se ci sarà un progetto valido sarò pronto anche a restare ma alle condizioni di quest'anno non credo proprio". Nota a margine il Forlì Calcio ha comunicato sui propri canali social di scendere in campo insieme all'associazione "Un due tre Stella" di Forlì in favore di una raccolta fondi a sostegno delle attività di psicomotricità funzionale per aiutare i bambini con disabilità.In seguito la lista dei convocati: De Gori, Stella, Bedei, Biasiol, Sedioli, Gkertsos, Croci, Giacobbi, Pavani, Buonocunto, Piva, Gigliotti, Carlucci, Ballardini, Pera, Longobardi, Ferrari, Gasperoni, Tortori, Ndedi.