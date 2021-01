Saggio di Natale online per gli atleti della Polisportiva Cava Ginnastica

Il tradizionale Saggio di Natale 2020 della Polisportiva Cava ginnastica si è svolto domenica in videoconferenza come augurio di nuovo inizio anno. "Anche se il Natale è già passato con questo evento insieme abbiamo voluto festeggiare l’arrivo del nuovo anno, del tanto atteso e sperato 2021, nella speranza di ritrovarci e vederci prestissimo - spiegano dalla società sportiva -. Un saggio che abbiamo fortemente voluto nonostante le difficoltà che questa situazione storica porta, ma che a maggior ragione abbiamo sentito la voglia di fare per sentirci ancora più uniti".

"Hanno partecipato tutti i corsi della Polisportiva Cava ginnastica, sia corsi di base (che si allenano o line), che agonistici (che si allenano in presenza). Ognuno ha utilizzato le proprie modalità ed ha visto protagonisti i ginnasti e le ginnaste della ginnastica ritmica ed artistica della Polisportiva Cava Ginnastica di tutte le età, dai 3 ai 18 anni. Il video proposto in diretta Meet in videoconferenza, è stato realizzato dalle ginnaste che si sono riprese nelle loro case e montato dalle allenatrici. Il risultato ottenuto è stato apprezzato dalle 120 persone, genitori e parenti delle piccole ginnaste.