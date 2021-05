Automobilismo, Campionato Italiano categoria Kzn: splendido trionfo in Gara 2 per Samuele Marchetti

Marchetti sarà di nuovo in pista a Siena il 6 giugno per la gara di Campionato Italiano Aci Karting Kz2

Mano sul cuore, alza al cielo orgoglioso la coppa Samuele Marchetti. Nella prima gara del Campionato Italiano Aci Karting categoria Kzn, che si è disputato sul kartodromo di Val Vibrata (Teramo), il portacolori del Racing Team Le Fonti ha colto il successo in Gara 2 dopo averlo sfiorato sabato in manche uno, secondo al solo Leonardo Pelosi, ed essere giunto quarto nella seconda manche. Domenica in Gara 1 dopo un'ottima partenza, ha trovato davanti a se un concorrente più lento, non riuscendo a seguire da più vicino i primi Pelosi e Denis Tuia. Per molti giri il giovane pilota romagnolo è rimasto aggrappato alla terza piazza, per poi cedere nel finale due posizioni.

In Gara Due il capolavoro: dopo uno scatto fulmineo dalla terza casella, ha scavalcato nell'ordine Marco Settimo e Giulio De Amicis, prendendo così la testa della gara. Con Settimo è nato un bel duello di sorpassi e controsorpassi, con Marchetti a riprendersi con autorità la leadership della gara, che ha mantenuto fino alla meritata bandiera a scacchi. Tredici giri guidati con tanta abilità dal pilota del Racing Team le Fonti, supportato dal Praga Karts del Mercury Karting Team di Luca Cavalli e dal motore TM dei fratelli Paolo e Fabrizio Brunelli. Marchetti sarà di nuovo in pista a Siena il 6 giugno per la gara di Campionato Italiano Aci Karting Kz2.