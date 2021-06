Campionato Italiano Aci Karting, paura per Samuele Marchetti nella prova di Sarno

Arrivato in terra campana forte del secondo posto in classifica generale nella categoria Kzn Junior, il forlivese si era subito messo in luce nelle qualifiche del venerdì

Spavento per il forlivese Samuele Marchetti in occasione della seconda gara del Campionato Italiano Aci Karting, che si è disputato sul tracciato di Sarno. Arrivato in terra campana forte del secondo posto in classifica generale nella categoria Kzn Junior, grazie alla bellissima manche disputata al kartodromo Val Vibratata, il forlivese si è subito messo in luce col quarto tempo stampato nel turno venerdì, mentre sabato ha accusato qualche problema di sottosterzo classificandosi sesto e decimo nelle manche di qualificazione.

Domenica in Gara 1 altri problemi tecnici sul suo Praga Tm l'hanno costretto al 19esimo posto, mentre in Gara 2 è stato coinvolto nelle prime battute della manche in un incidente al centro del gruppone che per la dinamica ha fatto preoccupare non poco per la salute di Samuele. Tutti i controlli fatti nell'immediato nell' ospedale locale non hanno evidenziato problemi seri, se non uno stato confusionale e svariate ammaccature. Il presidente Paolo Ragazzini e tutto il Racing Team le Fonti ha espresso un messaggio di conforto a Marchetti, augurandogli "di rimettersi in forma al più presto per ritornare in pista a fare quello che a lui piace con impegno e dedizione".