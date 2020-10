Kart 125 Kzn Junior, il più forte in Emilia Romagna: Samuele Marchetti conquista il suo primo campionato regionale

A Samuele Marchetti lo scettro del più forte dell'Emilia Romagna. Il forlivese, al termine di un weekend tutt'altro che semplice, ha conquistato il titolo regionale nella categoria 125 Kzn Junior. La coppa, con bagno di spumante, è stata conquistata sulla pista di Rioveggio, teatro dell'ultima prova del campionato emiliano romagnolo. Il portacolori del Racing Team Le Fonti in qualifica ha portato il suo Praga motorizzato Tm in quarta posizione, ma a solo otto centesimi dalla pole position. Gara 1 è stata un vortice di emozioni, con Marchetti a chiudere al secondo posto ad appena quattro decimi dal vincitore Nicola Gnudi e lasciandosi alle spalle di solo due decimi Giacomo Bellandi.

In Gara Due Marchetti è subito protagonista con sorpassi al cardiopalma, ma è stato costretto al ritiro quarto giro dopo un contatto troppo ravvicinato con un avversario. L'incidente non ha impedito a Marchetti di centrare il primo campionato della giovane carriera, dominando quattro gare sulle cinque disputate. Alla fine grande festa e ringraziamenti all'azienda Praga, con Francesco Celenta a fornire il telaio del kart, e Tm, col motore dato in concessione dai fratelli Paolo e Fabrizio Brunelli. Marchetti, oltre ai partner tecnici, ha potuto contare sul supporto di papà Tonino e mamma Cristina, che danno la possibilita' a Samuele di portare avanti la sua passione di "famiglia".