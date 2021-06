Scacchi, ben otto giovani forlivesi qualificati alle finali nazionali di Salsomaggiore

Ospitato dalle Scuole La Nave di Forlì, in via Don Francesco Ricci, lo scorso weekend il Circolo Scacchistico Forlivese ha organizzato due tornei del campionato interprovinciale valevole per la qualificazione alla finale nazionale e per le variazioni Elo Fide Standard Under 12-14-16 e Under 8-10. Aperto a tutte le ragazze e ai ragazzi nati dal 1° gennaio 2003 in poi, i due tornei si sono disputati in 5 turni di gioco con tempo di riflessione, per ogni giocatore, di 30’+ 30” di incremento a mossa. Modalità di abbinamento secondo il sistema Svizzero.

Con la supervisione dell’arbitro Angelo Galliani di Parma i 19 partecipanti, provenienti anche da fuori regione, si sono sfidati in tre giornate consecutive per poter qualificarsi alle finali nazionali e vincere il torneo. Per la categoria Under 12-14-16 si è aggiudicato il torneo Giovanni Tabanelli di Modena, mentre per la categoria Under 8-10 vince lo studente delle Scuole La Nave, il forlivese, Lorenzo Tellarini. Inoltre, si sono qualificati alle finali nazionali di Salso Maggiore a fine agosto ben 8 giocatori del Circolo Scacchistico Forlivese.

Si tratta di Agata Agnoletti under 8, Fulvia Fiorentini campionessa provinciale under 10, Lorenzo Tellarini campione provinciale under 10, Francesco Valgimigli campione provinciale under 12, Riccardo Di Perna campione provinciale under 14, Gioele Bacci campione provinciale under 16, Dario Brightman come campione provinciale Ravenna u 10, Tommaso Crescentini under 10. Tellarini recentemente distinto nel battere il maestro Matthieu Bordet (2.151 punti Elo) che disputava una simultanea su più scacchiere durante una manifestazione pubblica organizzata dal Circolo Scacchistico Forlivese.