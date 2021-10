L'Unieuro resta con la testa a Forlì: mai in partita, a Verona una sconfitta che fa male

L'ha persa malamente Forlì. L'ha vinta più che meritamente la Tenenis Verona. Il passivo è notevole: 79-60. Dopo il ko interno contro la Stella Azzurra Roma, la squadra di coach Sandro Dell'Agnello si è resa protagonista di un'altra prova incolore. Male in tutti i fondamentali: difesa facile da penetrare, attacco lontanissimo da quello che si è visto nelle prime due prove contro Chieti e Fabriano. Notevole la differenza di energia messa in campo, con Forlì mai in grado di riaprire il match. Coach Dell'Agnello le ha provate tutte, lasciando anche i due americani in panchina o inserendo il doppio playmaker, ma non c'è stato nulla da fare contro una Verona nettamente superiore non solo dal punto di vista fisica, ma anche tattico.

Gli scaligeri non hanno concesso nulla, mentre la difesa biancorossa è apparsa sempre distratta: sotto di sette punti al primo quarto, la differenza si è fatta più ampia nel secondo, quando ai romagnoli sono stati concessi appena nove punti. E anche al rientro al campo i romagnoli sono rimasti con la testa negli spogliatoi, mentre i padroni di casa hanno continuato a macinare punti (12-14 nel terzo quarto e 17-16 nel quarto). Verona ha punito Forlì con 40% al tiro (16/38 dal pitturato e 10/27 ma anche dalla distanza), mentre l'attacco ospite si è inceppato, chiudendo con un misero 29%. Sottotono Kenny Hayes (13 punti), insufficiente Jeffrey Carrol, mentre dall'altra parte Karvel Anderson ha fatto il diavolo a quattro, Mvp con 23 punti e un 6/11 da tre che non ammette repliche. Il divario è stato nettissimo, in un match che ci si attendeva più combattuto. Sentenza: Verona l'ha interpretata bene, Forlì no. Per coach Dell'Agnello, al quinto ko stagionale considerando anche quelle in Supercoppa, si prospetta una settimana di intenso lavoro.