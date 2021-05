Scherma, qualificazione Regionale Assoluti: Palazzi ancora protagonista

Si è svolta a Bologna la qualificazione regionale Assoluti, categoria che comprende tutti gli atleti sopra i 14 anni. Per quella che si è presentata come la più difficile delle qualifiche, l’obiettivo degli spadisti forlivesi è stato sempre lo stesso: cercare di guadagnarsi un posto alla finale nazionale. Sabato si è disputata la gara di Spada Femminile, con circa 50 concorrenti provenienti da tutta la regione e pronte a contendersi i 12 posti disponibili. Asia Vitali ha centrato un quinto posto al termine di un'ottima gara, dimostrando di poter concorrere anche con avversarie di età superiore.

Buona prova anche per Alice Franchini: dopo aver mancato l’ingresso nelle prime 8, ha vinto lo spareggio, qualificandosi grazie all’undicesima posizione finale. Qualificazione mancata per un soffio da Francesca Spazzoli, che ha concluso al tredicesimo posto dopo un incontro equilibrato. Nella parte alta della classifica anche Sofia Freschi, Anita Sgubbi e Greta Versari, tra le prime 32 classificate.

Domenica sono scesi in pedana oltre 100 spadisti della categoria maschile, in gara per strappare uno dei soli 10 pass disponibili. Il protagonista assoluto della prova maschile è stato Alessandro Palazzi, che al termine di una delle sue migliori prestazioni stagionali, ha conquistato un fantastico secondo posto. Un altro risultato di altissimo livello che lo conferma tra i migliori in regione e che fa ben sperare per le finali nazionali. Positiva anche la prova di Mattia Sgubbi, sconfitto per una sola stoccata nell’assalto di spareggio dopo aver eliminato il primo classificato nella fase a gironi. Per lui un dodicesimo posto.

Prestazione convincente anche per Massimo Liuzzi, Federico Bagattoni, Leonardo Cortini e Tommaso Vasumi, che si sono piazzati tra la ventesima e la venticinquesima posizione. Ai qualificati si vanno ad aggiungere Dario Remondini e Riccardo Genovese, già ammessi di diritto alla finale nazionale per meriti precedenti. Nelle prossime settimane gli spadisti del Circolo Schermistico Forlivese cercheranno di essere ancora protagonisti ai Campionati Italiani Cadetti-Giovani e nella seconda prova regionale Under 14.