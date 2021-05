Scherma, seconda prova Regionale Under 14: tanti forlivesi tra i migliori

Un ottimo finale di stagione per gli Under 14 forlivesi, che sono riusciti a migliorare i risultati della prova precedente conquistando piazzamenti di prestigio in tutte le categorie

Si è svolta lo scorso weekend a Bologna la seconda prova regionale riservata ai ragazzi del Gran Premio Giovanissimi e il Circolo Schermistico Forlivese si è presentato con i suoi numerosi atleti ottenendo ottimi piazzamenti in tutte le categorie di Spada e di Fioretto. Nella prima giornata i primi a partire sono stati i Ragazzi-Allievi, una gara difficile che ha visto, però, dominare gli spadisti forlivesi. A vincere la prova è stato Riccardo Magni che dopo aver sconfitto i compagni di squadra Adriano Rocco in finale e Matteo Utili in semifinale, è salito sul gradino più alto del podio. Poco dietro Nicolò Sonnessa ha chiuso sesto. Un risultato importante per tutti i ragazzi forlivesi che si confermano tra i migliori in regione.

Nella categoria Maschietti Carlo Montalti ha sfiorato la vittoria e conclude al secondo posto dopo un ottima prestazione. Benissimo anche Ernesto Spazzoli e Luca Castellani che si sono classificati terzi a pari merito. Grandi protagoniste di giornata sono anche le giovani atlete della categoria Bambine che la mattina hanno svolto la gara di fioretto mentre al pomeriggio sono tornate in pedana per la prova di spada. Nella gara di Fioretto è arrivato un altro podio tutto forlivese composto da Luna Onofrei in prima posizione, Francesca Spinelli seconda e Chiara Gambino terza. Subito dietro Matilde Palmieri quinta. Nella prova di Spada a vincere è stata invece Francesca Spinelli, seguita sul podio da Chiara Gambino ancora terza mentre Luna Onofrei ha chiuso sesta.

Nella seconda giornata di gare è spettato alle spadiste della categoria Ragazze-Allieve salire in pedana per prime. La migliore delle forlivesi è stata Chiara Castagnoli, che dopo una serie di vittorie di livello, è arrivata fino alla finale concludendo al secondo posto. Tra le prime 8 anche Mariachiara Testa, sesta, e Francesca Morosi, ottava, autrici di una prestazione più che positiva. Nella categoria Giovanissime Margherita Ugolini ha conquistato un bel 2° posto, mentre Carlotta Versari ha chiuso in terza posizione. Sempre nella Spada, ma nella categoria Giovanissimi, spicca il terzo posto di Enea Gentilini, che ha migliorato il risultato della gara precedente. Nella stessa prova convincono anche Nicolò Ceccaroni 5° e Gianluca Niewiarczuk 8°.

Nella gara di Fioretto della categoria Ragazzi-Allievi Nicolò Sonnessa si è confermato tra i migliori riuscendo a conquistare la prima posizione. Buon risultato anche per Davide Castellani che ha terminato al sesto posto. La trasferta si è conclusa con le ultime prove di Fioretto, dove Licia Mattiello ha ottenuto il terzo posto tra le Ragazze/Allieve, mentre Ernesto Spazzoli e Luca Castellani sono finite rispettivamente al 2° e al 3° posto tra i Maschietti. Un ottimo finale di stagione per gli Under 14 forlivesi, che sono riusciti a migliorare i risultati della prova precedente conquistando piazzamenti di prestigio in tutte le categorie.