Scherma, test event di spada: Alessandro Palazzi porta sul podio il Circolo Schermistico Forlivese

A pochi giorni di distanza dalla prova under 14 di Brescia si è disputato a Formia, al centro di preparazione olimpica del Coni, sede di allenamento della nazionale di spada, il Test Event cadetti U17 e giovani U20. Si trattava di una gara sperimentale riservata ai soli primi 64 del ranking nazionale di categoria, disputata sotto gli sguardi attenti del CT della nazionale Sandro Cuomo e dei suoi collaboratori. Una grande attenzione è stata naturalmente posta alla sicurezza sanitaria, per tutti tampone rapido prima dell'ingresso alla struttura, spazi riservati ad ogni singolo atleta nei momenti di pausa, niente pubblico e un solo maestro/accompagnatore per circolo indipendentemente dal numero degli atleti portati in gara.

Un bel da fare per il maestro forlivese Michele Mazzetti che deve dividere la sua attenzione tra i molti presenti del Circolo Schermistico Forlivese. Si inizia con i cadetti, prima le femmine e poi i maschi. Nella gara femminile spicca il risultato di Asia Vitali, all’esordio nella categoria e tra le più giovani in pedana, che si classifica nona assoluta e prima delle 2006. Tra i maschi eccellente terzo posto assoluto per Alessandro Palazzi al termine di una gara sempre attenta e grintosa, da sogno la rimonta nei quarti di finale contro il n°1 del ranking.

A poco più di un minuto dal termine dell’assalto sotto di quattro stoccate (6/10) è stato capace di ribaltare tutto e chiudere 12/10. Il terzo posto è un risultato che lo proietta tra i protagonisti della stagione. In gara anche Francesca Torelli, Leonardo Cortini, Marco Bulgarelli e Tommaso Vasumi che però non hanno grande fortuna e non incidono sulla classifica. Nella prova riservata ai giovani vanno in pedana Alice Franchini tra le femmine, Dario Remondini e ancora Alessandro Palazzi nei maschi. Poca gloria per gli atleti biancorossi del M° Mazzetti che restano fuori dalla finale a otto.