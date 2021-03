Scherma, tre giovani forlivesi convocati al ritiro della nazionale under17

Da metà aprile prenderanno il via le qualificazioni regionali per tutte le categorie, dove gli atleti del Circolo Schermistico Forlivese cercheranno di guadagnarsi un posto per le finali nazionali

E’ tutto pronto per il ritorno in gara degli schermidori forlivesi, dopo mesi di allenamenti e senza aver avuto la possibilità di confrontarsi in un contesto ufficiale, da metà aprile prenderanno il via le qualificazioni regionali per tutte le categorie, dove gli atleti del Circolo Schermistico Forlivese cercheranno di guadagnarsi un posto per le finali nazionali. Nel frattempo tre giovani forlivesi hanno avuto il merito di partecipare ad un ritiro di livello nazionale riservato ai migliori spadisti italiani della categoria Under 17.

Si tratta di Alessandro Palazzi, Leonardo Cortini e Asia Vitali, che grazie ai risultati ottenuti nell’ultimo periodo, hanno avuto la possibilità di partecipare allo stage nazionale di Formia svolto dal 10 al 18 Marzo, dove hanno potuto ultimare la loro preparazione in vista dei prossimi impegni. In queste settimane, gli atleti e lo staff del Circolo Schermistico Forlivese stanno continuando ad allenarsi regolarmente per arrivare al meglio ai due mesi di fuoco che li aspettano, con gare ufficiali quasi ogni fine settimana. Il primo appuntamento sarà il 10-11 aprile a Bologna che avrà come protagoniste le categorie femminili Under 17 e Under 20.

Cosa vi ha lasciato questa esperienza?

“Sicuramente questa esperienza ci ha aiutato meglio a capire come confrontarci con avversari diversi, è stato molto stimolante poterci allenare in un contesto così importante. Siamo tornati con una maggior consapevolezza della nostra forza e siamo pronti a metterci in gioco.”

Dopo questi allenamenti, ci sono aspetti su cui credete di dover migliorare?

“Dal punto di vista tecnico dobbiamo migliorare la versatilità delle stoccate senza insistere su una determinata azione, inoltre dobbiamo lavorare sulla preparazione atletica e continuare a fare esperienza.”

Siete felici di poter tornare presto a gareggiare? E come vi state preparando?

“Si siamo felici di tornare a gareggiare per poter mettere in pratica tutto il lavoro svolto durante questa stagione. Proseguiremo ad allenarci come abbiamo sempre fatto, sperando di continuare a crescere sotto tutti i punti di vista.”